ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¿ÍµÈ³¤·³¹Ò¶õ´ðÃÏ¡×¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿·§ËÜ¸©¶ÓÄ®¤Î¡Ö¤Ò¤ß¤Ä´ðÃÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¡¢Àï¸å80Ç¯ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¤¤À¤¤¿§¤ÎÅÉÁõ¤ÈÊ£ÍÕ¼°¤Îµ¡ÂÎ¤«¤é¡ÖÀÖ¤È¤ó¤Ü¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢ÆÃ¹¶µ¡¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿µìÆüËÜ³¤·³¤Î¡Ö¶å»°¼°Ãæ´ÖÎý½¬µ¡¡×¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¡£¼ê¼ÆÃÒÀ²´ÛÄ¹¤Ï¡ÖÎý½¬µ¡¤«¤éÆÃ¹¶µ¡¤Ø¤ÈÌò³ä¤òÂç¤­¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡ØÀÖ¤È¤ó¤Ü¡Ù¤ÎÊâ¤ß¤«¤é¡¢ÀïÁè¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤òÃÎ¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·