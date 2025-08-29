海上自衛隊佐世保地方総監部は28日、酒気を帯びてマイカーを運転したとして、佐世保システム通信隊所属の30代海曹を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。総監部によると、海曹は昨年9月20日夜、市内の飲食店で飲酒し、乗ってきた車で仮眠をとった。21日午前6時15分ごろ、帰宅しようと運転していた際に巡回中の警察官に呼び止められ、呼気から基準値の3倍を超えるアルコール分が検出されたという。