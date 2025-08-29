長崎市は28日、集団食中毒を起こしたとして、弁当販売「いずや弁当」の同市麹屋町の工場について同日から4日間の営業停止にした。市によると、工場で調理され、市内のホテルで提供されたピラフを食べた中学生14人に下痢や嘔吐（おうと）の症状が出た。料理と調理者から黄色ブドウ球菌が検出されたという。生徒は、県内であった全日本中学校バレーボール選手権大会に参加していた。