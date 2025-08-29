長崎県佐世保市のテーマパーク「ハウステンボス（HTB）」と、長崎・佐賀両県の12市町でつくる「西九州させぼ広域都市圏協議会」は28日、滞在型広域周遊観光の実現に向けて連携協定を結んだ。HTBを集客の拠点としつつ、「西九州」のブランド力を向上させ、域内の滞在日数の長期化につなげる狙い。具体的な連携内容はこれからだが、点在する観光資源を磨き、ともにプロモーションを展開していく。この日はHTBの高村耕太郎社長