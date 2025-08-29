米国の関税措置を巡り、国や長崎県と、県内の企業や業界団体がその影響や対応策について協議する意見交換会が28日、県庁であった。企業側は現時点で目立った影響は出ていないとした上で、米国の景気悪化による将来の売り上げ減少などを懸念する声が相次いだ。支援策や関税措置を丁寧に説明するよう求める意見も出た。意見交換会は経済産業省や農林水産省、国税庁の各省庁と県が開催。県内の三つの経済団体と5事業者が参加した