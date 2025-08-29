佐賀県神埼市は28日、5億9692万円を増額する本年度一般会計補正予算案など23議案を発表した。市内の事業者や行政区などへの防犯カメラ設置補助費3395万円などを盛り込んだ。29日開会予定の市議会定例会に提案する。防犯カメラ設置費の補助は、近年市内で窃盗被害が増えていることを受けての対応。補正予算案には、大規模災害時の応急対応や復旧体制の構築事業に2974万円、合併20周年事業に212万円なども計上した。会期は9月3