佐賀県競馬組合（鳥栖市）は同市の佐賀競馬場に競走馬のふんを堆肥にする施設を新設し、生産した堆肥を近隣の農家などに無償提供している。馬ふんの処分コスト低減と地域農業への貢献が目的。組合によると、競馬の主催者が堆肥を自ら生産し、無償提供する取り組みは全国初という。約700頭の競走馬が飼育されている同競馬場では、馬房に敷くワラなどを含む馬ふんが1日12トン排出される。これまでは46％を県内外の堆肥生産業者が