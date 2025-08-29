Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの中島裕翔（３２）が、２８日をもってグループを卒業した。同日、所属するＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが公式サイトで発表した。今後は同社に所属したまま俳優業に専念し、１０月には個人のファンクラブを開設する。＊＊＊＊中島はデビュー前の０５年に木村拓哉の主演ドラマ「エンジン」（フジ系）でドラマ初出演するなど、グループよりも俳優としての活動が先行。１７年のスポ