◇プロ野球セ・リーグ広島8ー3巨人（28日、マツダスタジアム）2回、1アウト満塁で広島の中村奨成選手をショートゴロに打ちとった巨人の田中将大投手。しかし、これを泉口友汰選手がはじいてしまい、結果、この回に4失点することとなりました。この打球について、古城茂幸内野守備コーチは「イズの場合は、難しい打球だったかなと。とにかくアウトを取ることに、必死になってやっていくしかないなと思います」と泉口選手を責める