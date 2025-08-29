◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル）今週２重賞の出走馬が２８日確定。第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（３１日、中京）で田口貫太騎手（２１）＝栗東・大橋厩舎＝はタマモイカロスに騎乗。先週ＪＲＡ通算１００勝を達成した勢いでＪＲＡ重賞初勝利をつかむ。節目の記録達成の勢いに乗り、進化を続ける３年目の若武者がＪＲＡ重賞初制覇に挑む。２３日の中京１２ＲでＪＲＡ通算１００勝を挙げた田