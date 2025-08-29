「町民の水を守りたい」北海道ニセコ町で、およそ２２万人の署名を集める異例の事態が起こっています。住民生活の水源となっている土地の所有を巡って争いが起きているためですが、集まった署名は「町民の水」を守ることができるのでしょうか。羊蹄山のふもとに位置する後志のニセコ町。およそ５０００人が暮らしています。澄んだ清流に恵まれた場所でもありますが、この「水」をめぐりある問題が起きています。（百瀬記者）「この