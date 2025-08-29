ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人が、来年元日公開のアニメ映画「迷宮のしおり」（河森正治監督）で声優に初挑戦することが２８日、分かった。ミステリアスな天才大学生を演じる。誰もいなくなった異世界の横浜を舞台に、スマホの中に取りこまれてしまった女子高生・栞の脱出劇を描いた物語。これまで、栞の声を「新しい学校のリーダーズ」のＳＵＺＵＫＡが務めることなどが発表されていた。寺西は、スマホと人間の脳を直接つなぐ