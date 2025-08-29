Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの中島裕翔（３２）が、２８日をもってグループを卒業した。同日、所属するＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが公式サイトで発表した。今後は同社に所属したまま俳優業に専念し、１０月には個人のファンクラブを開設する。異例の発表と同日の“即日卒業”となった中島は、「俳優を主軸に活動したいと決断しました」と理由を説明。グループの他のメンバーもコメントを出し、中島の再出発にエール