◇女子プロゴルフツアーニトリレディス第１日（２８日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）ジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる１４歳の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）は３バーディー、４ボギー、２ダブルボギーの５オーバー７８で１１１位スタートとなった。１番からスタートし、１４番パー５で三つ目のバーディーを奪い、その時点で１オーバーと予選通過を狙える位置で健闘していたが、１５