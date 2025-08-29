“石破おろし”が加速する中、政局のカギを握るのが、自民党に残存する唯一の派閥・麻生派を率いる党最高顧問・麻生太郎元首相（84）である。公には意中の人物を明かしていないが、ここにきて、目をつけ始めた人物とは……。＊＊＊【写真を見る】麻生氏が目をつける「女性候補」とは過去には信じられないスキャンダルも戦後80年の節目となる今年の終戦記念日も、東京都千代田区の日本武道館では全国戦没者追悼式が営まれた。