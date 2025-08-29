【前後編の後編/前編からの続き】まさかの史上最高値更新である。日経平均株価が上げ潮だというのだが、相も変わらず庶民の生活は苦しいままだ。投資に流れているはずの膨大なマネーは、いったいどこへ消えてしまったのか。不可思議な日本株の高騰にまつわる「四つの深層」をお届けする。＊＊＊【写真を見る】「株長者番付」トップ15にランクインした“意外な人物”とは？前編【「“日本経済が復活した”と考えるのは間違い