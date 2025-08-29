◆関西学生アメリカンフットボールリーグ１部関大１７―６京大（２８日・万博フィールド）開幕し、昨季３位の関大が同６位の京大に競り勝った。大雨のなか、第１クオーター（Ｑ）２分５０秒にＲＢ山崎紀之主将（４年）＝箕面＝が２９ヤードの先制タッチダウン（ＴＤ）を決めた。４月に就任した和久憲三新監督（４０）が初陣を飾り、２年ぶりの優勝（２３年は関学大、立命大と３校が同率Ｖ）へ好発進した。今季も３位以内が全日