【全2回（前編／後編）の前編】まさかの史上最高値更新である。日経平均株価が上げ潮だというのだが、相も変わらず庶民の生活は苦しいままだ。投資に流れているはずの膨大なマネーは、いったいどこへ消えてしまったのか。不可思議な日本株の高騰にまつわる「四つの深層」をお届けする。＊＊＊【写真を見る】「株長者番付」トップ15にランクインした“意外な人物”とは？〈はたらけどはたらけど猶（なお）わが生活（くらし