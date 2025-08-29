日本サッカー協会は２８日、国際親善試合メキシコ戦（６日、米・オークランド）、米国戦（９日、米・コロンバス）に向けた日本代表メンバー２５人を発表した。２３年１０月以来、約２年ぶりとなるアジア勢以外との対外試合は２６年北中米Ｗ杯開催国（米国、カナダ、メキシコで共催）との２連戦となるが、主力級８人が不在となる厳しい陣容に。センターバック（ＣＢ）の人員不足、攻撃型ボランチ不在、大アウェーの環境という“三