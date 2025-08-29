第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（９月５〜１４日・沖縄）に出場する高校日本代表の練習が２８日、大会開催地の沖縄で始まった。夏の甲子園を制した沖縄尚学から唯一、選出された１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ）はノースローで調整。「疲れはなく、いつでも投げられる状態。しっかり休め、と言われたので」とうなずいた。連覇が懸かる今大会、メンバー２０人の中で２年生も一人だけ。練習の合間には同じ左腕の下重賢慎（健大高崎