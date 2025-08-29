お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子が、美人女優との２ショットを披露した。２８日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に生出演した信子。この日の「ぽいぽいトーク」ゲストは女優の吉瀬美智子だった。信子は自身のインスタグラムのストーリーズを更新し「見てーうちの満面の笑顔」とつづり、吉瀬とスタジオで撮影した写真を掲載。吉瀬はノースリーブの衣装できゃしゃな腕を見せ、信子は「ちょ