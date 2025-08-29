◆米大リーグカージナルス４―１パイレーツ（２８日・米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手が２８日（日本時間２９日）、本拠のパイレーツ戦に「１番・中堅」で先発出場し、１７日以来の今季４度目の３安打猛打賞でチームの勝利に貢献した。ヌートバーは現地１７日ヤンキース戦から自身初の５試合連続マルチ安打を放ったが、２１日レイズ戦の第４打席からピタリと当たりが