◇バドミントン 世界選手権(日本時間28日、パリ)バドミントンのシダマツペアがペア解消となる最後の試合に臨み、ベスト8進出を決めました。シダマツペアは高校生の時にペアを組んでから結成11年。昨年のパリ五輪では悲願の銅メダルを獲得しました。そして、7月8日にペア解消を発表。今回の大会がラストとなり、今後は志田千陽選手は東京五輪、パリ五輪と2大会連続バドミントン混合ダブルスの銅メダリスト五十嵐有紗選手とペアを組