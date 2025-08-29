米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30） 米2年債 3.629（+0.021） 米10年債4.205（-0.029） 米30年債4.875（-0.047） 期待インフレ率2.418（-0.022） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは低下した一方、２年債は上昇した。これを受けてイールドカーブはフラット化している。この日発表の米ＧＤＰ改定値が上方修正されたことで利回りは上昇したものの