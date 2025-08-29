ドル円、一時１４６．６５円付近まで下落レンジ相場は続く＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場はドル売りが優勢となり、ドル円は一時１４６．６５円付近まで下落する場面が見られた。２１日線を下放れる展開が見られており、１４７円台に戻せるか注目される。 様々なイベントを通過したものの、結局ドル円は１００日線と２００日線の間でのレンジ相場から抜け出せていない。ＦＲＢの金利に関しては９月ＦＯＭＣでの利