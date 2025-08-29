「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２８日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉９日の新潟で新馬戦を快勝したベルフラム（牝、高橋一）は、りんどう賞（１０月４日・京都、牝１４００メートル）へ向かう。半姉が厩舎の先輩であり、昨年のオーシャンＳ３着馬バースクライというディジーピナクル（牡、父エピファネイア、千田）は９月６日の阪神５Ｒ（芝