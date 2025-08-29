12日に第1子となる男児が誕生したフジテレビの堀池亮介アナウンサー（29）が4週間の「産後パパ育休」を取得していることを29日までに自身のインスタグラムで明かした。12日に自身のインスタグラムで「私事で恐縮ですが、先日、第一子となる男の子が誕生しました」と報告していた堀池アナは「先日から、4週間の『産後パパ育休』をいただいております」と明かした。4週間の「産後パパ育休」期間を「家族と向き合う時間を大切に