理想とする自分に近づくためには、まず「自分とは何者なのか？」を明確にすることだ。ヒトの心の中には「コンフォートゾーン」「ラーニングゾーン」「パニックゾーン」がある。3つのゾーンのどこに身を置くと自己成長が進むのか？スポーツマンにもビジネスマンにも役立つスキルを、メンタルスキルコーチである著者が伝授する。※本稿は、清水利生『あなたの本気を結果に導くスポーツメンタルスキル』（東洋館出版社）の一部を抜粋