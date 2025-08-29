「9・9決戦」先発へ――。リーグトップの防御率1・07を誇るソフトバンク・モイネロが、9月9日の日本ハム戦（エスコン）に向け先発ローテーションを変更されることが有力となった。28日にZOZOマリンで行われた先発投手練習には姿を見せず、筑後ファーム施設で調整。「アツイネ、ヤバイヨ」と苦笑いしたが、キャッチボール、ポール間走などを炎天下で精力的にこなした。前回24日の日本ハム戦（同）は126球を投げ、8回5安打無失点