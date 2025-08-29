自分ではけっこう気をつけているつもりなのですが忘れ物がひどい。外出するとかなりの確率でものを忘れてくるので、最近は忘れることを見越して小物を持ち歩かなくなった。よって、必要なものが手元になくて不便です。そんな私に似てしまったか、出かければ必ず何かを忘れて返ってくる我が家の子どもたち。夏休みも最終週になって、必要なものを学校に置きっぱなしにしてきたことが判明したのですが、私がこの体たらくなものですか