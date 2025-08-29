【モデルプレス＝2025/08/29】timelesz（タイムレス）の寺西拓人が、劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』（2026年1月1日公開）に声優として出演決定。寺西は、スマホと人間の脳を直接繋ぐ研究をしている大学生の若き起業家・架神傑（かがみ・すぐる）を演じる。【写真】寺西拓人、大学生役演じるアフレコの様子◆寺西拓人「迷宮のしおり」で声優初挑戦「マクロス」シリーズ、「アクエリオン」シリーズなど独創的なビジュアルと