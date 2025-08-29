日本ハム・万波が、20本塁打到達へ意欲を見せた。ここまでリーグ3位の19本塁打と王手をかけ、25本塁打した23年以来2年ぶりの節目の数字に向け「8月中にいきたい。それで、9月に10発打ったら30発になる。切りよく9月を迎えたい」と自身初の大台30発への野望も口にした。きょう29日からはカード別最多の7発を記録している得意な楽天3連戦を本拠で迎える。打率・228と試行錯誤が続いているが、直近5試合は打率・368と上昇中。タイ