先週３勝を挙げて、区切りの１００勝にあと２勝と迫る今村聖奈騎手（２１）＝栗東・寺島。「たくさんの人に応援してもらって、声をかけてもらったおかげです。早く決めたいなと思うけど、数字がちらつくと意識してしまうので、一頭一頭、その馬たちのベストなレースを尽くせるように頑張りたい」とうなずく。デビュー年に５１勝を挙げるも、２年目２５勝→昨年６勝と下降。心機一転を図るべく、今年は美浦滞在を敢行して環境を