世界最大プロレス団体の米ＷＷＥとサッカー・フランス１部パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）は２７日、長期にわたる提携を結んだと発表した。ＴＫＯグループ傘下のＷＷＥと、世界のサッカー界を代表するビッグクラブが、前例のない戦略的なコラボレーションを進める。オリジナルコンテンツの開発、独占商品のコラボレーションなどに加え、「ＰＳＧ選手と、ＷＷＥスーパースターのユニークな交流」も行っていくとしている。３１