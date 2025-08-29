「有力馬次走報」（２８日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆さきたま杯で１１着に敗れた今年のフェブラリーＳ覇者コスタノヴァ（牡５歳、美浦・木村）は、南部杯（１０月１３日・盛岡、ダート１６００メートル）を目標に調整。所属する社台グループオーナーズがホームページで発表した。◆博多Ｓを勝ったサイモンザナドゥ（牡