２９日午前２時３５分頃、浜松市中央区新橋町の住宅から火が出ていると、近隣住民から１１９番があった。火は約１時間半後に消し止められたが、木造平屋住宅を全焼し、焼け跡から性別不明の２人の遺体が見つかった。静岡県警浜松中央署によると、この家に住む６０歳代の夫婦と連絡が取れていないという。同署が遺体の身元と出火原因を調べている。