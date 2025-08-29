広島８−３巨人（セ・リーグ＝２８日）――広島が４連勝。二回、ファビアンの２点打などで４点を挙げて逆転。六回にモンテロの適時打、七回に中村奨の２ランで突き放した。巨人は田中将が崩れて４連敗。今季自己ワーストタイの２回ＫＯ日米通算２００勝に王手をかけたマウンドの重圧は、やはり大きかったのだろうか。巨人の田中将は明らかに球を操れていなかった。今季自己ワーストタイの２回しか持たず、６安打５失点。「本当