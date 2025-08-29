【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの寺西拓人が、アニメ監督・河森正治初オリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』（2026年1月1日公開）にて声優に初挑戦することが発表となった。 ■スマートフォンあるあるを組み込んだ異世界脱出劇 『マクロス』シリーズ、『アクエリオン』シリーズなど独創的なビジュアルと世界観が特徴的な数々のヒットアニメを手掛け、最近は大阪・関西万