これまでのお話 ラッキーカラーは黒です！ とラジオで言っており、黒は色なのかどうか？ と考えているとこのお話ができました。 まあでも「黒色」といいますもんね。火薬とか、矮星とか。白にも200種類あるそうですが、48bitカラーだったらもっとあるような気もします。