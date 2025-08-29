「新馬戦」（３１日、新潟）先週の日曜新潟５Ｒ新馬戦を１１番人気のコスモエルヴァルで制し、ようやく今年の２歳馬初勝利を飾った美浦・黒岩厩舎。勢いに乗る今週も日曜新潟５Ｒ（芝１８００メートル）に素質馬を送り込む。キタサンブラック産駒のガローファノ（牝２歳）は、半兄が２３年神戸新聞杯などＧ２で２勝を挙げたサトノグランツという奥深さを感じる血統だ。今週は美浦Ｗで３頭併せを行い、６Ｆ８１秒０−３７秒４