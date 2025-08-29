「中京２歳Ｓ・Ｇ３」（３１日、中京）若さと勢いがある。先週土曜の中京１２ＲでＪＲＡ通算１００勝を達成した田口貫太騎手（２１）＝栗東・大橋。今週は自身初となるＪＲＡ重賞タイトルを狙っている。４６度目の挑戦でコンビを組むのはタマモイカロス。今回が初騎乗だが、田口は「中京、千四の方が競馬はしやすそう。しまいは脚を使ってくれると思う」とイメージはつかんだ。先週の新潟２歳Ｓで６番人気のタイセイボーグを