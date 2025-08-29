29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円安の4万2900円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2828.79円に対しては71.21円高。出来高は6569枚だった。 TOPIX先物期近は3084ポイントと前日比14ポイント安、TOPIX現物終値比5.78ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42900 -306569 日経225mini