¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¡Ê27¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£»£±Æ²ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£29Æü¤Ë¤Ï3rdDVD¡Ö¥ß¥ë¥­¡¼¥°¥é¥Þ¡¼¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î¸µ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡Á¡ª¡ª¡ª¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþºÜ¤Ê¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤òÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¼Ì¿¿¡×¤È¤·¡¢²ÖÊÁ¤ÎÃã¿§¤¤¥Ó¥­¥Ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊÌÅê¹Æ¤Ç¤ÏCBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î