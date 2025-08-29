キヨの洗濯物は洗えなかったので、隅へ隠していたという【漫画】本編を読む猛暑の夏はお家でのんびり漫画三昧…！夏休み特集として、2025年によく読まれた漫画をあらためて紹介！ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を描くゆっぺさん。彼女が2021年から執筆してきた『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は完結後、電子書籍が発売。読者からは「読んでみてほしい」