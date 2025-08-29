ウクライナの首都・キーウでロシア軍による大規模な攻撃があり、21人が死亡しました。EU＝ヨーロッパ連合の代表部などにも被害があり、非難の声があがっています。ウクライナでは27日夜から28日にかけて、ミサイルやドローンを使った大規模な攻撃があり、キーウ市の当局によりますと、集合住宅が破壊されるなどして、これまでに21人が死亡しました。また、EUの代表部やイギリスの文化交流機関「ブリティッシュ・カウンシル」が入る