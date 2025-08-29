俳優の芦田愛菜が主演を務める、日本テレビ系『24時間テレビ48』（30日、31日）内ドラマスペシャル『トットの欠落青春記』（30日 後9：50ごろ放送）の場面写真と見どころが29日、公開された。【場面写真】おてんばすぎる！木に登る黒柳徹子（芦田愛菜）今作は、黒柳徹子の著作『トットの欠落帖』（新潮文庫刊）を原案として、黒柳が“NHK専属女優”となるまでの青春時代を描く。物語は、1946年からスタート。戦争が終わって1