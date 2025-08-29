お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、きょう29日放送の日本テレビ系『沸騰ワード102時間SP』（後7：00〜後8：54）に出演。自衛隊最大の実弾射撃訓練「総合火力演習」を見学する。【番組カット】スタジオから…カズレーザーを見守る堤真一＆中村倫也ら“自衛隊に取り憑かれた”カズレーザーは、年に1度開催される自衛隊最大規模の演習である「総合火力演習」を取材。同演習は、かつては一般公開されていたが、コロ