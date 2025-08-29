鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。写真・文＝栗原悠人冬が訪れると、世界は途端に色彩を失う。雪は全てを白く覆い、雪解けしない限り、白が唯一の「色」である。何年か前、数年北海道に住んだことがある