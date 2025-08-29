渡辺真起子（56）が、映画「無明の橋」（坂本欣弘監督、11月28日に富山で先行公開、12月19日から全国公開）に主演することが28日、分かった。10年「トルソ」（山崎裕監督）以来、映画では15年ぶりの単独主演作。劇中では、3歳だった愛娘を亡くして心に癒やせぬ傷を負い、強い自責の念を背負いながら生きる女性を演じた。冒頭9分超にわたりセリフがないなど、沈痛な思いを抱え、言葉が少ない役どころを目線、うつむく姿勢などで表現