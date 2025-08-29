8月25日、Snow Manが新曲「カリスマックス」を配信リリースし、同時にMVを公開した。同曲は2024年にリリースした「One」に続くデジタルリリース楽曲。サブスクでも気軽に聴けるとあってすでに大きな話題になっており、MVはYouTubeで音楽の急上昇チャート1位にもなっている（※1）。 （関連：Snow Man流の遊び心満載、「カリスマックス」の中毒性『Mカ』『CDTV』初披露でさらなる広がりを見せるか？）